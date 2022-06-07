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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Десятки домов и участков подтоплены из-за ливней в Карачаево-Черкесии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Последствия непогоды ликвидировали в двух поселениях Карачаево-Черкесии, где из-за сильных ливней подтопило дома и прилегающие к ним участки, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КЧР во вторник.

"Накануне вечером в результате сильных осадков в селе Учкекен Малокарачаевского района и в поселке Орджоникидзевский Карачаевского городского округа произошло подтопление дождевым стоком 50 придворовых участков, из них в 19 домовладений зашла вода. Пострадавших нет", - сказал сотрудник ведомства.

На данный момент коммунальные службы провели откачку воды из подтопленных домов, отметил он.

Кроме того, в Малокарачаевском районе КЧР на 71 км автодороги "Пятигорск-Карачаевск" сошел селевой поток, частично перекрыв движение, добавил собеседник агентства. За несколько часов дорожные службы расчистили трассу, движение автомобилей восстановлено.

Карачаево-Черкесия
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