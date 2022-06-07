В МВД РФ создадут Главное управление оперативного реагирования

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В структуре МВД России появится Главное управление оперативного реагирования (ГУОР), которое укрепит подразделения в случае осложнения оперативной обстановки, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил профильным подразделениям ведомства незамедлительно приступить к реализации указа президента РФ от 6 июня 2022 г. 353. (...) В этой связи на базе Оперативного управления (ОУ) МВД России создается Главное управление оперативного реагирования (ГУОР) МВД России, которому, наряду с действующими полномочиями ОУ МВД России, поставлены новые задачи", - сказала Волк журналистам во вторник.

По словам представителя МВД, издание указа "О внесении изменений в некоторые акты президента РФ и признании утратившим силу пункта 4 указа президента РФ от 24 декабря 2009 г. 1468 "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел РФ" обусловлено "изменившимися в последнее время условиями функционирования органов внутренних дел". Это "потребовало укрепления подразделений, несущих основную нагрузку по своевременному реагированию на любое осложнение оперативной обстановки", отметила Волк.

В МВД планируют, что ГУОР станет головным подразделением в осуществлении функций министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию.

Так, в новом управлении займутся организацией приема и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях и реагированием на них; обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объектов системы МВД.

Кроме того, по словам Волк, сотрудники ГУОР будут ориентированы на участие органов и организаций системы МВД в мероприятиях по обеспечению правовых режимов военного положения, чрезвычайного положения, контртеррористической операции в случае их введения на территории РФ или в отдельных ее местностях, а также в мероприятиях по территориальной обороне.

Новое управление займется координацией деятельности по обеспечению правопорядка в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, объектах атомного энергопромышленного комплекса, мобилизационной подготовкой личного состава и реализацией организационных мероприятий по гражданской обороне, а также обеспечением комплексного применения сил и средств в органах внутренних дел, функционирующих в особых условиях

"Создание ГУОР МВД России не потребует дополнительного финансирования и увеличения количества должностей в центральном аппарате МВД России. Решение поставленных ему задач обеспечивается за счет перераспределения имеющихся ресурсов. Все руководители и сотрудники, претендующие на должности в ГУОР МВД России, пройдут внеочередную аттестацию", - заключила Волк.