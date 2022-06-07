Депутаты Петербурга предложили штрафовать на сумму до 500 тыс. руб. за рекламу секс-услуг

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Петербургский Закс предложит Государственной думе включить в КоАП РФ новую статью "Реклама сексуальных услуг".

Соответствующий проект постановления был поддержан на заседании во вторник. Авторами документа выступили депутаты "Единой России" Павел Крупник и Денис Четырбок.

Таким образом они намерены бороться с массовой расклейкой объявлений об интимных услугах.

Документом предполагается ввести штрафы для граждан от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

"Я считаю, что наш город - жемчужина, музей под открытым небом, в нем не место подобным объявлениям: "Досуг", имена женские, "Любовь". Наши избиратели выучили эти телефоны наизусть - на остановках Лиговского проспекта, Невского, Суворовского, Старо-Невского, да и в Купчино в принципе. Этому нужно положить конец. Даже такого рода обилия рекламы интимных услуг в Петербурге никогда не было", - сказал Крупник журналистам.

Кроме того, Закс также поддержал вторую федеральную инициативу Крупника и Четырбока - поправки в федеральный закон "О рекламе". Они предполагают прописать прямой запрет на рекламу сексуальных услуг, так как действующей редакцией такие ограничения не предусмотрены.

Крупник добавил, что не питает иллюзий, что два законопроекта смогут "победить этот вид деятельности", но рассчитывает, что благодаря им реклама интимных услуг уйдет с улиц в интернет и мессенджеры.

На текущий момент в городе расклейщиков подобных объявлений штрафуют только по городскому закону "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за нанесение ущерба благоустройству на суммы от 300 до 500 рублей, уточнил депутат.