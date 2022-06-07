Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Сыктывкарец получил условный срок за избиение трех полицейских

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Житель Сыктывкара осужден за применение насилия в отношении трех представителей власти, сообщает пресс-служба управления СКР по Коми во вторник.

Суд установил, что в апреле 2021 года сотрудники полиции в Сыктывдинском районе в кювете обнаружили автомобиль и рядом с ним находившихся в состоянии алкогольного опьянения фигуранта и его знакомого. Во время проверочных мероприятий по факту ДТП обвиняемый стал мешать и ударил трех полицейских по голове .

Суд признал сыктывкарца виновным в применении в отношении представителей власти насилия, опасного для жизни и здоровья (ч.2 ст.318 УК РФ).

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Сыктывкар СКР Коми МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обобщенный законопроект об иноагентах прошел в Госдуме первое чтение

В Петербурге начали проверку из-за видео с потасовкой между полицейским и горожанином

Писатель Глуховский заочно арестован по статье о распространении фейков о ВС РФ

РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред правления Белла Златкис

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред правления Белла Златкис

Путин предупредил о рисках спада производства в черной металлургии

Синод РПЦ учредил должность протопресвитера военного и морского духовенства

Синод РПЦ учредил должность протопресвитера военного и морского духовенства

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

В РФ не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });