Сыктывкарец получил условный срок за избиение трех полицейских

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Житель Сыктывкара осужден за применение насилия в отношении трех представителей власти, сообщает пресс-служба управления СКР по Коми во вторник.

Суд установил, что в апреле 2021 года сотрудники полиции в Сыктывдинском районе в кювете обнаружили автомобиль и рядом с ним находившихся в состоянии алкогольного опьянения фигуранта и его знакомого. Во время проверочных мероприятий по факту ДТП обвиняемый стал мешать и ударил трех полицейских по голове .

Суд признал сыктывкарца виновным в применении в отношении представителей власти насилия, опасного для жизни и здоровья (ч.2 ст.318 УК РФ).

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.