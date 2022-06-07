Сотрудники ФСБ разоблачили махинации бухгалтера ростовского детского лагеря

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Неклиновском районе Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли нарушения бухгалтера одного детского оздоровительного лагеря, сообщили в УФСБ по региону. Она арестована.

Против нее возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст.187 УК).

"Оперативники установили, что экономист занималась неправомерным оборотом средств платежей путем внесения в платежные поручения заведомо ложных сведений. В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты документы и компьютерная техника, содержащая сведения о противоправной деятельности", - говорится в сообщении.