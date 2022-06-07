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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Сотрудники ФСБ разоблачили махинации бухгалтера ростовского детского лагеря

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Неклиновском районе Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли нарушения бухгалтера одного детского оздоровительного лагеря, сообщили в УФСБ по региону. Она арестована.

Против нее возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст.187 УК).

"Оперативники установили, что экономист занималась неправомерным оборотом средств платежей путем внесения в платежные поручения заведомо ложных сведений. В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты документы и компьютерная техника, содержащая сведения о противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

ФСБ Ростовская область Неклиновский район
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