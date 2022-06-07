В Петербурге на пятидневную неделю переведут 85% школьников

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге продолжают постепенно переводить школьников с шестидневной учебной недели на пятидневку, к 1 сентября 2022 года на пятидневку должны перейти 85% учащихся в городе, сообщила на заседании городского правительства глава комитета по образованию Наталия Путиловская.

"Мы прогнозируем после проведенной работы, проведения всех собеседований с каждым районом по возможностям, что на пятидневную учебную неделю с 1 сентября перейдет 85% школьников. Это 484 000 человек", - сказала чиновник.

В завершившемся учебном году пять дней в неделю учился 81% школьников - в основном, ученики начальных и средних классов.

Цель чиновников - перевести не менее 400 городских школ на пятидневку для всех классов, с первого по одиннадцатый. Путиловская отметила, что сделать это для всех 688 школ невозможно.

"Потому что есть школы повышенного уровня, с углублённым изучением предметов, лицеи, гимназии, у которых просто физически учебный план не помещается в пятидневную учебную неделю. Или дети вынуждены будут, особенно в старших классах, учиться с большим перегрузом", - объяснила она.

По ее словам, в 249 школах шесть дней в неделю будут учиться старшеклассники.