Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

СКР начал проверку причин падения роженицы из окна роддома в Ставрополе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Роженица во вторник выпала из окна третьего этажа роддома в Ставрополе, следователи начали проверку по данному факту, сообщила пресс-служба краевого следственного управления СКР.

"С полученными травмами женщина доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне она родила здорового ребенка.

По данным пресс-службы, начата проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются соседи по палате.

Ставрополь СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Директор Русского музея опасается проблем с перевозкой картины из Италии

Директор Русского музея опасается проблем с перевозкой картины из Италии

Чиновники предложили не прерывать взыскание "старых" долгов при моратории на банкротство

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Что произошло за день: вторник, 7 июня

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Обобщенный законопроект об иноагентах прошел в Госдуме первое чтение

В Петербурге начали проверку из-за видео с потасовкой между полицейским и горожанином

Писатель Глуховский заочно арестован по статье о распространении фейков о ВС РФ

РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });