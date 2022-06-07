СКР начал проверку причин падения роженицы из окна роддома в Ставрополе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Роженица во вторник выпала из окна третьего этажа роддома в Ставрополе, следователи начали проверку по данному факту, сообщила пресс-служба краевого следственного управления СКР.

"С полученными травмами женщина доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне она родила здорового ребенка.

По данным пресс-службы, начата проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются соседи по палате.