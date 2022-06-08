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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

Прокуроры выяснят обстоятельства задержки рейса S7 из Омска в Москву

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Омская транспортная прокуратура проверит исполнение требований законов о безопасности полетов и защите прав пассажиров в связи с задержкой рейса авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) из Омска в Москву 7 июня. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным прокуроров, рейс №2568, который должен был вылететь 7 июня в 19:30 из Омска (16:30 по московскому времени) было задержан из-за технической неисправности самолета. До прибытия резервного борта 113 пассажиров, в том числе 13 детей, были обеспечены напитками и питанием, говорится в пресс-релизе. Резервный самолет вылетел в Москву в 1:32 8 июня (22:32 по Москве 7 июня).

Омск Москва S7 Airlines
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