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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Главу имущественного комитета Оренбурга задержали на следующий день после назначения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о получении крупной взятки возбуждено в отношении председателя комитета по управлению имуществом Оренбурга, сообщает в среду пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, чиновник, угрожая расторгнуть договор аренды муниципального имущества, "на систематической основе в несколько приемов получил от предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере управления недвижимым имуществом, взятку в виде денег в общей сумме 275 тысяч рублей".

Отмечается, что преступления были совершены с 1 февраля по 6 июня 2022 года, когда фигурант работал заместителем председателя комитета по управлению имуществом.

7 июня он был назначен председателем данного подразделения администрации областного центра.

Сейчас фигурант задержан, ему предъявлено обвинение по п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, с вымогательством взятки в крупном размере).

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

Оренбург
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