Главу имущественного комитета Оренбурга задержали на следующий день после назначения
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о получении крупной взятки возбуждено в отношении председателя комитета по управлению имуществом Оренбурга, сообщает в среду пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, чиновник, угрожая расторгнуть договор аренды муниципального имущества, "на систематической основе в несколько приемов получил от предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере управления недвижимым имуществом, взятку в виде денег в общей сумме 275 тысяч рублей".
Отмечается, что преступления были совершены с 1 февраля по 6 июня 2022 года, когда фигурант работал заместителем председателя комитета по управлению имуществом.
7 июня он был назначен председателем данного подразделения администрации областного центра.
Сейчас фигурант задержан, ему предъявлено обвинение по п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, с вымогательством взятки в крупном размере).
Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.