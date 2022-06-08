В Тамбовской области нашли тела убитых бизнесмена и фермера

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на территории одного из сельхозпредприятий в Пичаевском районе Тамбовской области, сообщает региональная прокуратура в среду.

"По предварительным данным, около 9:30 утра на территории ООО "ЮВАГ" агрофирмы "Рудовская" обнаружен труп 53-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Неподалеку, в 1,5 км от места убийства, обнаружен труп 49-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки.

По информации местных СМИ, убитым оказался известный местный предприниматель, владелец ООО "Группа компаний "АСБ" Юрий Хохлов. Второй погибший – местный фермер. У них якобы был многолетний конфликт.