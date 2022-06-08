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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Совфед одобрил законы о предельном сроке исполнения в РФ решений ЕСПЧ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ.

Согласно этим законам, постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Один из одобренных документов предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта 2022 года.

Выплаты будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Также внесены изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. Как ранее пояснил соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами".

Второй закон исключает из Уголовно-процессуального кодекса РФ положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

При этом предполагается создание дополнительного компенсаторного механизма в рамках осуществления судами РФ производства по уголовным делам. Данный механизм, как отметил соавтор закона, состоит в расширении оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

15 марта Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 Устава (Грубое нарушение положений Устава), и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.

"Так, соответствующее сообщество стран не может требовать от России соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы", - считает Крашенинников.

ЕСПЧ Россия
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