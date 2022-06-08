Сенаторы предложили сделать "Почту России" единственным доставщиком пенсий в РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сенаторы подготовили и внесли в Госдуму законопроект, наделяющий АО "Почта России" функциями единого оператора доставки пенсий и других социальных выплат; Минцифры поддерживает эту инициативу.

"Сенаторы предлагают на законодательном уровне установить исключительное право "Почты России" на доставку пенсий и других государственных социальных выплат", - сказал в среду первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на правительственном часе с главой Минцифры Максутом Шадаевым.

Вице-спикер Николай Журавлев при этом уточнил, что законопроект уже внесен в Госдуму, и попросил министра оперативно подготовить отзыв правительства на него.

По словам Турчака, сегодня почти треть пенсионеров пользуется бесплатной услугой получения пенсии на дому. При этом "Почта России" доставляет ее по всей стране, даже в отдаленных регионах, но есть частные подрядчики, которые работают только там, где доставлять проще и дешевле, и получают за это "неплохую комиссию".

Глава Минцифры поддержал инициативу, отметив, что на "Почту России" возложена высокая социальная нагрузка при том, что 2/3 ее отделений убыточны, поэтому необходимо дать компании возможность заработать и компенсировать убытки.

"Я полностью поддерживаю инициативу. Считаю, что мы должны в этом быть последовательны. Если мы даем такой большой объем социальной нагрузки, конечно же, мы должны давать возможность эти убытки компенсировать и там, где оказание услуг этих выгодно и прибыльно. Поэтому полностью поддерживаем, готовы вместе с вами эту законодательную инициативу сформировать", - сказал Шадаев.