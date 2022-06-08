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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

В Тамбовской области завели уголовное дело из-за убийства бизнесмена

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Пичаевском районе Тамбовской области, сообщает СУ СКР по региону в среду.

По версии следствия, утром 8 июня между 53-летним предпринимателем и местным фермером в поле на окраине села Рудовка произошла ссора, в ходе которой последний выстрелил из имеющегося у него ружья в потерпевшего, после чего скрылся. Через непродолжительное время его тело было обнаружено в автомобиле на берегу водоема неподалеку от села Рудовка. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее об убийстве местного жителя на территории ООО "ЮВАГ" агрофирмы "Рудовская" сообщалось со ссылкой на прокуратуру.

По информации местных СМИ, убитым оказался известный местный предприниматель, владелец ООО "Группа компаний "АСБ" Юрий Хохлов. Второй погибший - местный фермер. У них якобы был многолетний конфликт.

Тамбовская область СКР
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