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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Тела двух детей найдены в реке под Астраханью

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку обстоятельств гибели двух мальчиков, пропавших накануне в Астраханской области, сообщает следственное управление СКР по региону в среду.

"Сегодня в реке Подстепка неподалеку от пирса обнаружены тела детей. Вчера утром они вышли из дома на рыбалку. Когда дети перестали выходить на связь, мать мальчиков обратилась в правоохранительные органы", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что во вторник на берегу реки нашли вещи и удочки братьев.

Предварительная причина смерти детей - утопление. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Астраханская область СКР
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