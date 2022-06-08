Бывший сотрудник службы занятости получил условный срок за разглашение гостайны

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник управления по труду и занятости населения Челябинской области получил шесть месяцев лишения свободы условно за разглашение гостайны ( ч.1 ст.283 УК), сообщили в региональном управлении ФСБ.

Следствие и суд установили, что чиновник, имея в должностных обязанностях доступ к государственной тайне, передал подчиненному для копирования документы, соответствующие грифу "совершенно секретно". В результате этот подчиненный ознакомился со сведениями, к которым не имел права доступа.

Когда нарушение обнаружилось, руководитель был уволен. Суд назначил ему условный срок и запретил занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.