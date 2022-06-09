Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Омской области возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой погибли трое сотрудников полиции, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, авария произошла в четверг около 08:00 (по местному времени) на трассе Челябинск - Новосибирск в Омской области. По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Mercedes.

В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке, уточняется в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.