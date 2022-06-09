Посетителей нацпарка "Красноярские Столбы" предупредили о риске встретить медведя

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники национального парка "Красноярские Столбы" предупредили посетителей о гуляющем по территории медведе.

Его уже не раз видели в светлое время суток в Такмаковском скальном районе, сообщила пресс-служба парка. В четверг сотрудники фанпарка "Бобровый лог" видели медведя в непосредственной близости от канатно-кресельной дороги. Патрули не раз видели его следи на Каштаковской тропе.

Туристов попросили быть предельно внимательными и осторожными при посещении скального района, а по возможности и вовсе туда не ходить до тех пор, пока медведь не уйдет дальше от туристических троп.

В скальном районе для посещения открыты маршруты только к трем скалам: Такмак, Ермак и Китайская стенка. Каштаковская тропа от орнитологической смотровой площадки до Центрального скального района, а также остальные скалы Такмаковского района остаются закрытыми.

В мае в нацпарке был месячник тишины. С 1 июня для посетителей открыли четыре самых популярных маршрута: на Центральных Столбах - "Природа - великий скульптор", на Восточном входе - маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак. Со стороны "Бобрового лога" посетителям разрешено дойти до орнитологической смотровой площадки. Остальную территорию нацпарка посещать запрещено.