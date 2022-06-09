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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

Полицию попросят проверить видеоролик с подрывом медведя в Якутии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министерство экологии Якутии пообещало, что полиция проверит видеозапись, на которой вахтовики, предположительно, на территории республики, взорвали медведя, зачастившего в их поселок.

На распространившемся в соцсетях ролике видно, как медведь по снегу подходит к кастрюле с приманкой. Голоса за кадром обсуждают, что нужно дождаться, когда его голова будет над кастрюлей. Когда это произошло, медведя дистанционно взорвали.

В Минэкологии Якутии усмотрели в действиях подрывников признаки преступления по статьям о применении взрывчатки для массового уничтожения зверей (пункт б части 1 статьи 258 УК) и жестокого обращения с животными (245 УК).

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов также отреагировал на видеозапись.

"Занимаюсь уже (...) Посадим. Рабочие в Якутии взорвали медведя. Мишку подманили кастрюлей. В кастрюлю заложили взрывчатку. Животное подошло, преступники взорвали заряд, медведь погиб", - написал он в соцсетях.

Якутия Минэкологии МВД Владимир Бурматов
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