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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

Полсотни жильцов эвакуировали из многоэтажки в Ставрополе из-за взрыва газа

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Порядка 50 человек эвакуировано из многоквартирного дома в Ставрополе в результате взрыва газа, один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"В 12-этажном доме в Ставрополе повреждено остекление в квартирах на 2 этаже. (...) Несущие конструкции не нарушены. Дом газифицированный. Спасатели эвакуировали 50 человек. Один человек пострадал", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, рядом с домом также повреждены шесть припаркованных автомобилей.

На месте работают экстренные службы.

МЧС Ставрополь
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