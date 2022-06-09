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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Туристов повезут на Камчатку регулярными рейсами "Аэрофлота"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Полетная программа туроператора FUN&SUN на Камчатку, начиная с 17 июня, будет выполняться на регулярных рейсах "Аэрофлота", стоимость тура для путешественников останется прежней, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе туркомпании.

"Мы пересмотрели стратегию развития по Камчатке. Как было ранее заявлено, первый чартерный рейс на самолете авиакомпании iFly отправится из Москвы 10 июня, в дальнейшем полетная программа будет продолжена на крыльях "Аэрофлота" так же с вылетом в пятницу и прибытием в субботу. Предложение "Аэрофлота" по тарифам на блоках мест оказалось очень выгодным, впервые национальный перевозчик готов поставить на Камчатку три рейса в неделю", - рассказали в компании.

Как отметили в FUN&SUN, цены из-за смены авиакомпании не изменятся – стоимость пакета с перелетом, размещением, трансферами и экскурсиями по-прежнему начинается от 49 тыс. рублей с человека. "Вместе с тем планируется продлить программы на Камчатку до сентября, чтобы туристы смогли посетить полуостров в период, который считается "высоким сезоном", - подчеркнули в компании.

В FUN&SUN добавили, что привлечь еще больший, чем прежде, интерес к Камчатке удалось благодаря проведенной совместно с Ростуризмом информационной кампании по продвижению, туры бронируются с хорошей глубиной.

"Сотрудничество с "Аэрофлотом" позволит рассмотреть новые направления для организации субсидируемых чартеров в 2022 году и расширить линейку предложений. Регионов, которые хотят запустить субсидируемые чартеры, очень много", - подчеркнули в пресс-службе туркомпании.

Туроператор анонсировал запуск чартерной программы на Камчатку весной 2022 года. Тур предлагается в двух вариантах – "лайт" и "стандарт", которые отличаются ценой и набором экскурсий.

В рамках программы субсидирования чартерных рейсов Ростуризм компенсирует туроператорам половину стоимости фрахта самолета.

Аэрофлот Камчатка
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