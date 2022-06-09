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Калининградские ученые нашли в янтаре новый вид жука-тенелюба

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Энтомологи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) открыли новый вид жука-тенелюба - его нашли в кусочке балтийского янтаря, сообщила пресс-служба БФУ.

"Ископаемый экземпляр возрастом 40 млн лет из инклюза эпохи эоцена хорошо сохранился. Это новый для науки вымерший вид", - отметил сотрудник Института живых систем БФУ Виталий Алексеев.

Жук-тенелюб принадлежит к роду Ванахия. Четыре ныне живущих вида этого рода населяют современную Палеарктику и встречаются от северной Африки до Дальнего Востока, а также в Прибалтике. Три современных представителя этого рода связаны с древесными грибами рода Трихаптум, а биология четвертого пока не изучена.

"На основании достаточно строгой пищевой специализации жуков, мы сделали вывод о высокой вероятности того, что грибы Трихаптум вполне могли быть пищей для жука. То есть они присутствовали в эоценовых янтарных лесах и росли, например, на отмерших хвойных деревьях, как и в современных лесах, - отметил Алексеев. - Это, конечно, пока только предположение, основанное на косвенных свидетельствах. На настоящий момент иных свидетельств обитания грибов рода Трихаптум в эоцене Европы нет".

В апреле ученые БФУ и университета Сунь Ятсена из Китая открыли новый род жуков-адерид мелового периода (длился примерно от 145 до 65 миллионов лет назад). Тогда экземпляр был найден в янтаре из штата Качин северной Мьянмы в ископаемой смоле возрастом около 99 млн лет. Находка относится к среднемеловому периоду мезозойской эры, известному широкой публике как время расцвета динозавров и становления цветковых растений.

БФУ Балтика Калининград Виталий Алексеев
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