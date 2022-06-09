Путин отметил, что урожай зерна в РФ в 2022 году может превысить 130 млн т

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Урожай зерна в РФ в 2022 году может превысить 130 млн тонн, заявил президент Владимир Путин.

"Производство в этом году, если бог даст - это тоже очень важно, может быть, даже самое главное, - у нас будет 130 с лишним миллионов тонн урожай", - сказал он в ходе встречи с молодыми предпринимателями в четверг.

Экспорт зерна в текущем сельхозгоду (с июня 2021 по июль 2022 гг.) может составить 37 млн тонн.

"В этом году, 2021-2022 год, мы выйдем примерно на продажу 37 млн тонн, а через пару-тройку лет будет 50 млн тонн", - заявил Путин.