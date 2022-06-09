Путин усомнился в возможности полного отказа от энергоресурсов РФ в ближайшие годы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет вряд ли возможен, считает президент РФ Владимир Путин.

"Что касается отказа от наших энергоресурсов, это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет. А за эти несколько лет неизвестно, что произойдет. Поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", - сказал он в ходе встречи с молодыми предпринимателями в четверг.

"В крайнем случае это к чему приводит, как сейчас? Объем нефти уменьшается на мировом рынке, цены поднимаются, вот и все. Доходы компаний увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают", - добавил Путин.