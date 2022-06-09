Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Путин усомнился в возможности полного отказа от энергоресурсов РФ в ближайшие годы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет вряд ли возможен, считает президент РФ Владимир Путин.

"Что касается отказа от наших энергоресурсов, это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет. А за эти несколько лет неизвестно, что произойдет. Поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", - сказал он в ходе встречи с молодыми предпринимателями в четверг.

"В крайнем случае это к чему приводит, как сейчас? Объем нефти уменьшается на мировом рынке, цены поднимаются, вот и все. Доходы компаний увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают", - добавил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лиц из готовящегося реестра иноагентов могут не допустить к госзакупкам

Думе предложили запретить митинги и демонстрации у зданий органов власти

Думе предложили запретить митинги и демонстрации у зданий органов власти

Промсвязьбанк подтвердил начало работы в Донецкой и Луганской народных республиках

В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

Военная операция на Украине

В СКР сообщили о допросах более 200 пленных украинских офицеров с "Азовстали"

В СКР сообщили о допросах более 200 пленных украинских офицеров с "Азовстали"

Российские туристы раскупили места на рейсах в Турцию до середины лета

Российские туристы раскупили места на рейсах в Турцию до середины лета

В РФ заявили об отсутствии договоров с Турцией и Ближним Востоком по украинскому зерну

Власти взаимодействуют с VW по вопросу занятости персонала в Нижнем Новгороде

Власти взаимодействуют с VW по вопросу занятости персонала в Нижнем Новгороде

В СПЧ приветствовали решение суда о пересмотре ареста ректора "Шанинки" Зуева

В СПЧ приветствовали решение суда о пересмотре ареста ректора "Шанинки" Зуева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });