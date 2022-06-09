Никто не пострадал при посадке в Сочи самолета с загоревшимся шасси

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Частичное возгорание стойки шасси пассажирского самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло при посадке в аэропорту Сочи, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сочинского аэропорта.

"Во время посадки у пассажирского самолета, а/к Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта, возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет. Пассажиров высадили из самолета", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту находился 191 пассажир, в настоящее время идет замена шасси самолета. Аэропорт ведет в штатном режиме прием и выпуск самолетов с использованием второй полосы.