В Сочи в результате столкновения с BMW погибли двое пассажиров "ВАЗа"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На автодороге "Обход города Сочи" столкнулись два автомобиля, погибли два человека, находившихся в одном из них, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД УВД Сочи в четверг.

"Водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2106. В результате ДТП в отечественном автомобиле погибли водитель и пассажирка", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают оперативные службы и бригады скорой помощи.