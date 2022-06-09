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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В Сочи в результате столкновения с BMW погибли двое пассажиров "ВАЗа"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На автодороге "Обход города Сочи" столкнулись два автомобиля, погибли два человека, находившихся в одном из них, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД УВД Сочи в четверг.

"Водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2106. В результате ДТП в отечественном автомобиле погибли водитель и пассажирка", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают оперативные службы и бригады скорой помощи.

Сочи ДТП
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