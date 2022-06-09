Путин поручил удвоить предельный кешбэк за туры на Дальний Восток

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальный кешбэк за туристские поездки в Дальневосточный федеральный округ до 40 тыс. рублей, следует из перечня поручений, утвержденных по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта 26 апреля 2022 года.

"С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в тексте поручений, размещенных на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - до 30 сентября.

В рамках государственной программы кешбэка россияне могут приобретать размещение в отелях и других объектах размещения, комплексные турпакеты и речные круизы со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей. Распродажи туров с кешбэком в 2022 году прошли с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля. В рамках следующего этапа программы россияне смогут путешествовать с 1 октября, дата начала продаж будет объявлена во второй половине лета.