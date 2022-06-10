Житель Марий Эл отправится на 15 лет в колонию за убийство десятимесячного ребенка

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суд в Марий Эл вынес приговор местному жителю по делу о гибели ребенка, сообщается на сайте СУ СКР по республике в пятницу.

По информации следствия и суда, родители оставили десятимесячного ребенка с бабушкой и ее сожителем. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, кулаками избил мальчика, от полученных травм малыш умер.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось, инцидент произошел в ноябре 2021 года в Медведевском районе Марий Эл.