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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Житель Марий Эл отправится на 15 лет в колонию за убийство десятимесячного ребенка

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суд в Марий Эл вынес приговор местному жителю по делу о гибели ребенка, сообщается на сайте СУ СКР по республике в пятницу.

По информации следствия и суда, родители оставили десятимесячного ребенка с бабушкой и ее сожителем. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, кулаками избил мальчика, от полученных травм малыш умер.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось, инцидент произошел в ноябре 2021 года в Медведевском районе Марий Эл.

Марий Эл СКР
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