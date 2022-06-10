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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Экс-проректора брянского вуза отправили под домашний арест по делу о взятке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суд в Брянской области отправил под домашний арест экс-проректора Брянского государственного инженерно-технологического университета, обвиняемую в получении взятки в крупном размере, сообщает в пятницу управление СКР по региону.

По данным следствия, проректор по научной и инновационной деятельности БГИТУ с октября 2017 по июль 2019 года получила от своей подчиненной взятку в размере 474 тыс. рублей за покровительство на работе.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД по Брянской области. Дело в отношении проректора расследуется по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ.

Брянск
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