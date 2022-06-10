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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

В Костромской области в реке Унже нашли тело пропавшего мальчика

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Специалисты обнаружили тело пропавшего 12-летнего жителя Мантурово Костромской области, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

"В ходе обследования акватории реки Унжи в воде обнаружено тело пропавшего мальчика", - говорится в сообщении.

В настоящее время назначены экспертизы для определения причины смерти ребенка. На его теле видимых повреждений не обнаружено.

Ранее сообщалось, что 4 июня мальчик с двумя друзьями купались в реке Унже. Внезапно ребенок ушел под воду, а его друзья убежали.

Были организованы поисковые мероприятия, в которых участвовали сотрудники СУ СКР по Костромской области, полиции, МЧС, добровольцы отряда "Лиза Алерт". На месте происшествия работали водолазы.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Костромская область
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