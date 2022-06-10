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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

"Аэрофлот" проведет распродажу билетов на внутрироссийские рейсы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 10 по 17 июня проведет распродажу билетов по внутрироссийским направлениям, скидки будут составлять до 60%.

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, полет необходимо совершить в период с 10 июня по 31 октября. Акция распространяется на перелеты собственными рейсами "Аэрофлота", а также рейсами "России" и "Авроры" под кодом SU.

"Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск", - говорится в сообщении.

Аэрофлот
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