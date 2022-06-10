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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Аналитики спрогнозировали рост потребления сидра в РФ на 20% в год

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Потребление в РФ сидра и кальвадоса, сырьем для производства которых являются в основном яблоки, в ближайшие годы может увеличиться, прогнозируют аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По их оценке, потребление сидра в 2021 году составило примерно 0,5 литра на человека. В 2022-2023 годах темпы роста могут составить около 20% в год. "Сидры становятся популярным слабоалкогольным напитком, особенно в летний период. К тому же ранее отсутствовало законодательное и нормативное регулирование производства и реализации данного вида продукции, что не давало возможности развивать этот сегмент, - заявил руководитель центра Андрей Дальнов, слова которого приводит пресс-служба банка. - Большинство сидроделов сейчас будет активно развиваться в этой сфере, так как в 2021 году для фруктового сидра были получены ГОСТы".

Как отмечают аналитики, российский рынок сидра только начинает свое развитие и еще далек от насыщения. Однако потенциал очень велик. В этом производстве меньше регулятивных ограничений, чем в виноделии. Кроме того, в большинстве регионов РФ есть обширные яблоневые сады – урожай яблок в 2021 году составил 1,25 млн тонн. Для производства сидра чаще всего используют поздние сорта яблок, созревающие в конце августа и в сентябре, например, антоновка и ренет.

По данным Центра, в 2021 году в РФ было выработано около 50 млн литров сидра и пуаре (продукт брожения грушевого сока). Всего в РФ сейчас насчитывается около 50 производителей сидра. Самые большие объемы производства приходятся на Центральный (60%) и Северо-Западный (35%) федеральные округа.

Мировыми лидерами по производству сидра являются Франция (Нормандия и Бретань), Испания и Великобритания. В 2021 году в РФ было поставлено около 34 млн литров этого напитка.

Аналитики также отмечают, что в РФ стали выпускать продукт перегонки сидра – кальвадос с содержанием алкоголя более 38%. Традиционно для производства кальвадоса используют специальные сорта яблок. В России такие сорта не растут, вместо них используются локальные аналоги, что придает "российскому кальвадосу" оригинальный вкус и аромат, отмечают эксперты. По их данным, пока этот напиток не пользуется высокой популярностью – в 2021 году объем его потребления составил примерно 340-350 тыс. литров.

"Более 90% кальвадоса, который продается в России, – это импорт. Но учитывая положительную динамику выращивания и производства яблок в России, а также остановку поставок сырья из стран ЕС, можно ожидать всплеск интереса к этому напитку, как к полноправному конкуренту коньяка и бренди", - заключил Дальнов.

Россельхозбанк Центр отраслевой экспертизы
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