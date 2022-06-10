В Думе решили расширить список сведений, запрещенных для передачи иностранцам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, расширяющий перечень информации и технологий, которые нельзя передавать иностранцам.

Согласно законопроекту №140581-8, внесенному правительством РФ, незаконный экспорт из РФ "или передача иностранному лицу или его представителю товаров или технологий вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ для иностранного лица или его представителя либо незаконное оказание услуг иностранному лицу или его представителю в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль", предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с возможным штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

Такие же действия, "совершенные в отношении оружия массового поражения или средств его доставки либо товаров или технологий работ (услуг), которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения или средств его доставки и в отношении которых установлены экспортный контроль, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с возможным штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до 5 лет.

В законопроекте отмечается, что в настоящее время предусмотрена ответственность за контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, но нет ответственности за контрабанду технологий, сырья, научно-технической информации и результатов интеллектуальной деятельности. Предлагается устранить этот пробел.

Также в настоящее время уголовно-наказуемым деянием является передача продукции только иностранным организациям или их представителю. В законопроекте предлагается расширить нормы закона на передачу контролируемых товаров и технологий любому иностранному лицу.