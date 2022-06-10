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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, введенный в нескольких муниципалитетах Крыма и на ряде гособъектов, продлевается еще на две недели. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 10 июня до 20:00 25 июня высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

Высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промполитики и госкомитета по водному хозяйству.

Глава Крыма заверил, что безопасность на территории региона обеспечена.

Высокий уровень террористической опасности был введен в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его продлили и распространили на подведомственные объекты шести госорганов. 11 мая число муниципалитетов с "желтым" уровнем опасности сократилось до пяти. Таким образом, с 10 июня в список таких регионов вернули один – Керчь.

"Желтый" – это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный – "синий", высокий – "желтый", и критический – "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля также действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.

Крым
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