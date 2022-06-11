В Иркутске произошел пожар на катере

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пожар на катере произошел в ночь на субботу в Иркутске, сообщает Главное управление МЧС РФ по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило на телефон 101 в 02:09. К месту пожара были направлены две единицы техники и 10 человек. На момент прибытия первого подразделения катер внутри был полностью в огне.

Пожар был потушен в 03:32. В результате пожара катер поврежден на площади 45 кв. м. Погибших, травмированных нет.

Предварительная причина возгорания - аварийная работа электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.