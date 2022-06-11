Первый резидент курорта "Мамисон" в Северной Осетии вложит 8 млрд руб. в гостиницы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Первый резидент инвестирует в строительство гостиниц и других туристических объектов на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии 8 млрд рублей, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в субботу.

"Развивается туристический кластер "Мамисон". Выделяются большие федеральные средства на развитие инфраструктуры, канатных дорог. Нам очень важно, чтобы все эти планы были синхронизированы с планами по строительству гостиниц. Сейчас подписалось соглашение с первым резидентом, который должен будет ввести первые гостиницы к 2023 году, а всего должен будет вложить 8 млрд рублей, построить пять гостиниц", - сказал Решетников в ходе рабочей поездки в Северную Осетию.

В субботу состоялось подписание трехстороннего соглашения между Минэкономразвития России, корпорацией "Кавказ.РФ" и инвестором проекта - ООО "Мамисон".

Первый резидент обеспечит курорт отелями, коттеджами, спа-центром, ресторанами и сопутствующей туристской инфраструктурой. Номерной фонд для гостей и туристов рассчитан более чем на 1100 мест размещения. Реализовываться проект будет в два этапа.

"Проект "Мамисон", который уже столько лет на слуху у жителей республики, перешел в стадию претворения в жизнь - то есть, из теоретической плоскости - в практическую. "Мамисон" планируется как крупнейший профессиональный курорт туристического кластера Северного Кавказа с уникальными характеристиками, которые смогут превратить его в одно из самых востребованных мест отдыха не только СКФО, но и всей страны", - отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло после церемонии подписания.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью 3,38 тыс. м и 1 774,4 м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон", по последним данным, оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Приступить к строительству планируется в 2022 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".