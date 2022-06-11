В Кремле 12 июня пройдет церемония вручения Государственных премий РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Кремле в День России, 12 июня, состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации за 2021 год, сообщает пресс-служба главы государства в субботу.

Отмечается, что будут вручаться Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год.

Президент также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации".