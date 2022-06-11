Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Кремле 12 июня пройдет церемония вручения Государственных премий РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Кремле в День России, 12 июня, состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации за 2021 год, сообщает пресс-служба главы государства в субботу.

Отмечается, что будут вручаться Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год.

Президент также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал закон о запрете судимым за тяжкие преступления работать в такси

Путин подписал закон о запрете судимым за тяжкие преступления работать в такси

На подконтрольной РФ части Запорожской области создан госфонд зерна

На подконтрольной РФ части Запорожской области создан госфонд зерна

Американская компания Axiom Space заплатила "Роскомосу" в рублях за полет астронавта

Американская компания Axiom Space заплатила "Роскомосу" в рублях за полет астронавта

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 18 июня

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину составила 41,9 млн куб. м, как и ранее

Правительство РФ одобрило проведение переговоров с НАСА по перекрестным полетам

Правительство РФ одобрило проведение переговоров с НАСА по перекрестным полетам

Россия выходит из Всемирной туристской организации

"Комитет против пыток" включен в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов

Что произошло за день: пятница, 10 июня

В МИД Эстонии нашли неудачными слова Путина о возвращении Нарвы