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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Лесной пожар возобновился на вершине горы в Республике Алтай

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Горение на месте лесного пожара, действовавшего 27 мая на вершине горы, возобновилось в субботу в Улаганском районе Республики Алтай, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

В тушении пожара будут задействованы вертолет и специалисты Авиалесоохраны. Площадь пожара составляет 3 га. По информации Авиалесоохраны, пока нет физической возможности начать тушение из-за угрозы жизни личному составу: пожар возник на крутом склоне, где отмечается падение камней и деревьев. При выходе огня на гребень горы на место будет направлена группа тушения, с нижней стороны территорию окарауливают специалисты учреждения "Улаган лес".

Угрозы населенным пунктам и стоянкам нет, отмечается в сообщении.

В Республике Алтай действует особый противопожарный режим, запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность.

Всего с начала 2022 года в Республике Алтай зарегистрировано 56 природных пожаров на общей площади 561 гектар.

Республика Алтай
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