Православные отмечают праздник Троицы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - День Святой Живоначальной Троицы отмечают в это воскресенье православные верующие.

Троица, или Пятидесятница, один из двунадесятых церковных праздников, отмечается на пятидесятый день после Воскресения Христова. Ее празднование установлено в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.

По преданию, исполнившись Святого Духа, Петр и другие апостолы начали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Это так поразило находившихся вокруг людей (в большинстве своем иудеев), что многие уверовали в Иисуса Христа, и в тот же день около трех тысяч человек приняли Святое Крещение. С тех пор число христиан день ото дня увеличивалось.

Праздник Троицы, по существу, является днем рождения Церкви. На Пятидесятницу у верующих принято срывать веточки березы - символ жизни, приходить с ними в церковь или просто ставить в вазу березовый букет, добавляя к нему любые цветы.