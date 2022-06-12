Минобороны России: шесть кораблей для ВМФ будут заложены 12 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Церемония закладки шести кораблей для Военно-морского флота состоится 12 июня, в День России, на судостроительных предприятиях страны, сообщило министерство обороны РФ.

"Закладные доски будут установлены на две подводные лодки, корабль противоминной обороны, корвет и два научно-исследовательских корабля", - сказано в сообщении.

Церемония пройдёт под руководством главкома ВМФ Николая Евменова, который в режиме видеконференцсвязи, находясь на предприятии "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург), даст команду на начало работ по строительству кораблей.

На связи будут находится Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург), Зеленодольский завод имени Горького (Зеленодольск) и Амурский судостроительный завод (АЗС, Комсомольск-на-Амуре).

Ведомство информирует, что на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге будут заложены две подводные лодки проекта 677 "Вологда" и "Ярославль".

"Дизель-электрические подводные лодки строятся для Северного флота и продолжают серию больших подводных лодок "Лада". Подводные лодки проекта 677 обладают высокой боевой эффективностью благодаря оптимальному сочетанию акустической скрытности и дальности обнаружения целей, наличию высокоточного оружия "Калибр", способности погружаться на предельную глубину, а также автономности более 40 суток", - сказано в сообщении.

На СНСЗ в этот день будет заложен корабль противоминной обороны проекта 12700 "Полярный". Он станет десятым в линейке проекта 12700, заложенным на предприятии. Предназначен для борьбы с морскими минами, которые способен обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону, сказано в сообщении.

В Зеленодольске состоится закладка корпусов двух кораблей проекта 03182р для исследования шельфа Мирового океана. "Корабль обладает высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости, район плавания неограниченный", - говорится в пресс-релизе.

На АСЗ 12 июня заложат корвет "Разумный" проекта 20385. "На корабле сформирована сбалансированная система вооружения, которая обеспечивает освещение и контроль надводной, воздушной и подводной обстановки, а также эффективное применение боевых средств", - сказано в сообщении.