Более 60 лесных пожаров на площади 6 тыс. га пылают на территории РФ

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в 14 регионах страны ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 254 га, действуют еще 62 пожара на площади более 6 тыс. га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны в воскресенье.

"За сутки в 14 регионах России лесные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 254 га. Лесные пожары ликвидированы в Мурманской, Оренбургской, Тюменской, Иркутской, Омской, Амурской областях; Алтайском, Красноярском, Камчатском, Забайкальском краях; республиках Коми, Алтай, Хакасия, Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

В настоящее время действуют 62 лесных пожара на площади более 6 тыс. га, в том числе 26 пожаров бушуют в Якутии на площади более 4,3 тыс. га, три пожара на площади 716 га - в Забайкальском крае, шесть пожаров на площади почти 600 га - в Приамурье.

Лесные пожары также тушат в Красноярском и Хабаровском краях, в Иркутской, Нижегородской и Свердловской областях, в Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе, в Хакасии, Туве, Карелии.

В тушении участвуют почти 1,5 тыс. человек, задействованы 210 единиц техники, 98 воздушных средств используют в мониторинге и 34 воздушных средства - в ликвидации пожаров.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 38 регионах.