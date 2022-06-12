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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Три человека погибли в автоаварии в Красноярском крае

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль опрокинулся в водоем в Минусинском районе Красноярского края, погибли три человека, сообщается в воскресенье в телеграм-канале регионального управления МВД.

"В момент ДТП в автомобиле находились три человека: девушка 2005 г.р. и двое парней 2003 и 2004 г.р. Все они погибли", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, около четырех часов утра на выезде из деревни Большая Иня водитель автомобиля ВАЗ 21093 не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась в водоем.

Красноярский край
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