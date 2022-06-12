В Якутии на шахте произошло задымление

Пострадавших нет

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Задымление на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии произошло вечером в субботу, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Поступила информация, что на шахте "Денисовская" произошло задымление, на момент происшествия в шахте находилось 55 человек. Незамедлительно в шахту были направлены 2 отделения военизированной горно-спасательной части и силы Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, открытого горения в шахте не было, имелось задымление на глубине 320 м. Все 55 человек вывели на поверхность. Пострадавших нет. В спасательной операции задействовали 33 человека и 6 единиц техники.