В Белогорске Амурской области упала водонапорная башня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Водонапорная башня упала в Белогорске Амурской области в воскресенье, никто не пострадал, два района города оказались без воды, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков.

"В Белогорске происшествие - в 11:50 (местного времени - ИФ) в районе дома 298/2 по Кирова упала и разрушилась водонапорная башня. С 99% уверенностью могу сказать, что никто не пострадал - она упала на болотистый грунт, в другую сторону от проходящего рядом тротуара", - написал он.

Мелюков отметил, что башня была построена в 1970 году, и назвал предварительную причину происшествия - "100% износ и переувлажнение, которое третий год подряд испытывает город, из-за чего башня просела".

Как рассказал мэр, "в мае по поручению губернатора после подобных случаев в других муниципалитетах, башня в числе других была обследована, вошла в реестр объектов, подлежащих реконструкции".

По его данным, без водоснабжения остались два района города - это 13 домов и около 3 тыс. жителей. Организован подвоз воды. Всего в городе проживает порядка 64,5 тыс. человек.

"Как только специалисты водоканала разберут завал, доберутся до сети, вода появится", - сообщил Мелюков. По его словам, возобновить водоснабжение этих двух районов города планируется вечером в воскресенье, если не получится, то в понедельник.