РФ увеличит производство кораблей с высокоточным оружием

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин заявил, что Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием.

"Конечно. Обязательно", - сказал Мухаметшин журналистам на закладке судов в Зеленодольске, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, многие российские корабли оснащаются крылатыми ракетами "Калибр".

Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, они разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" заявлял, что в РФ идет работа над увеличением дальности применения "Калибра".

Для оснащения кораблей и подводных лодок в РФ создают гиперзвуковую ракету "Циркон". До конца 2022 года Северный флот должен получить фрегат "Адмирал Головко", который станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.

Ракета "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение") в ходе всего цикла испытаний почти 10 раз успешно запускалась с надводного корабля, два раза - с подводной лодки, сообщил Северный флот России 31 декабря 2021 года.

Российские военные провели первый испытательной пуск ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки 4 октября 2021 года.

В прошлом августе Минобороны РФ подписало контракт на поставку "Цирконов". В прошлом ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что этот контракт носит долгосрочный характер.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.

В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.