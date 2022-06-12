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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Пять человек получили ожоги во время огненного шоу в Воронежской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пять человек получили ожоги во время файер-шоу в селе Каширское Воронежской области, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения региона.

"Получили ожоги пятеро человек, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь: обработка ран, перевязки. Взрослым госпитализация не потребовалась. Ребенка доставили в Воронеж, в областную детскую больницу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

По данным местных СМИ, накануне вечером во время огненного шоу горящая веревка отлетела в толпу, несколько человек пострадали.

Воронежская область
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