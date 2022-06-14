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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Шереметьево устранили возникший сбой обработки сведений о ПЦР-тестах

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбой в работе системы обработки сведений о ПЦР-тестах в Шереметьево, где могут пройти тестирование участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) устранен, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В утренние часы в системе обработки сведений о ПЦР-тестах действительно произошел сбой. Данные загружались не сразу, поэтому на входе в ПЦР-лабораторию образовалась очередь из 15 человек. Сейчас проблема решена – система работает бесперебойно", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре попросили всех, кто хочет сдать ПЦР-тест в Шереметьево, приезжать в аэропорт чуть заранее и заложить на сдачу теста 15-20 минут.

Ранее в СМИ появилась информация, что в системе лаборатории в Шереметьево произошел сбой. Участники Петербургского международного экономического форума стояли в очереди. Согласно решению организаторов, все участники форума обязаны пройти тест на коронавирус в одобренных ПМЭФом лабораториях. Прибывшим в аэропорт рекомендовали сдавать тест по прибытии в Санкт-Петербург.

Шереметьево
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