Продавец рыбы на Камчатке уклонился от уплаты 90 млн рублей налогов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор коммерческой организации на Камчатке обвиняется в уклонении от уплаты почти 90 млн рублей налогов, сообщает в среду СУ СКР по Камчатскому краю.

"Обвиняемый с 2016 по 2018 годы с целью незаконного получения налоговых вычетов по НДС, организовал принятие к учету фиктивных счетов-фактур от юридических лиц, не ведущих реальную хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении.

На основании фиктивных документов коммерсант составил налоговую отчетность и незаконно получил вычет по налогу на добавленную стоимость в сумме, превышающей 89 млн рублей.

В отношении 43-летнего гендиректора фирмы, занимающейся оптовой закупкой и реализацией рыбопродукции, завершено расследование уголовного дела. Дело передано прокурору.

"В ходе расследования уголовного дела мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении", - отмечается в сообщении.