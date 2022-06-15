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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В Тюмени двое детей на электросамокате врезались в грузовой фургон

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Грузовой фургон и электросамокат, на котором ехали два ребенка, столкнулись в Тюмени, дети попали в больницу. Об этом сообщает в среду региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, 8-летняя девочка и 9-летний мальчик на электросамокате выехали из-за припаркованных во дворе многоквартирного дома машин, и врезались в грузовой Ford Transit.

Школьники получили различные травмы, они госпитализированы.

"Предварительно установлено, что самокат арендованный, кто-то оставил его во дворе, не выключив приложение, дети взяли его и поехали", - отмечается в сообщении.

Тюмень
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