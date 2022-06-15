Контрактник-водитель БТР получил срок за ДТП с жертвами на Ставрополье

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пятигорский гарнизонный военный суд вынес приговор водителю бронетранспортера за ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

"Во время воинской службы по контракту подсудимый, управляя технически исправным бронетранспортером в составе воинской автоколонны, не убедившись, что ему уступают дорогу, выехал с прилегающей на главную дорогу, где столкнулся с автомобилем", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли двое пассажиров, тяжелые травмы получил несовершеннолетний.

Фигурант признан виновным по части 3 статьи 350 УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек) и получил 2,5 года колонии-поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 1 год.