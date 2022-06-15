Следовавший из Иркутска в Забайкалье самолет прервал полет из-за больного пассажира

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Самолету Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", летевшему в среду из Иркутска в село Чара Забайкальского края, пришлось прервать полет из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ИрАэро".

"Во время полета человеку стало плохо. Самолет вернулся в аэропорт вылета. Пассажир самостоятельно покинул борт, медиков не вызывали", - сказал собеседник агентства.

По его данным, задержка полета составила около часа. После дозаправки самолет вылетел по маршруту.