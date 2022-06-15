Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Следовавший из Иркутска в Забайкалье самолет прервал полет из-за больного пассажира

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Самолету Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", летевшему в среду из Иркутска в село Чара Забайкальского края, пришлось прервать полет из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ИрАэро".

"Во время полета человеку стало плохо. Самолет вернулся в аэропорт вылета. Пассажир самостоятельно покинул борт, медиков не вызывали", - сказал собеседник агентства.

По его данным, задержка полета составила около часа. После дозаправки самолет вылетел по маршруту.

ИрАэро Иркутск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле не разделяют опасений защиты Навального в связи с его этапированием

Директор департамента "Аэрофлота" арестован по делу о мошенничестве

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов подо Львовом

Пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Владелец приморской сети общепита "Еда и точка" требует сменить название преемника "Макдоналдс"

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Что произошло за день: вторник, 14 июня

Иноагентов и подконтрольных им лиц могут вывести из-под моратория от банкротств

Профицит бюджета России в январе-мае составил 1,495 трлн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });